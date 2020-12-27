«Κτύπημα» όλο… ΑΣΑΝΤΕ! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Η Ομόνοια με ένα βίντεο διάρκειας 2 λεπτών περίπου παρουσιάζει τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του Έρνεστ Ασάντε μέχρι σήμερα.

Το βίντεο: