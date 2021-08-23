«Κτύπημα» Νταμπό λίγο πριν τον Εθνικό Άχνας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο  Μπακαλί Νταμπό ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία για το παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας, λίγο πριν την πρεμιέρα του Απόλλωνα, στο Τσίρειο.

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