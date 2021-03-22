«Κτύπημα» με… ΝΟΗΜΑ για Ράιαν Μαέ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο Ράιαν Μαέ πέτυχε και τα δύο γκολ της ΑΕΛ στη χθεσινή μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Ανόρθωσης και το γραφείο Τύπου της Λεμεσιανής ομάδας, ανάρτησε σήμερα το πιο κάτω ποστάρισμα με… νόημα!