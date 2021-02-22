«Κτύπημα» με ΝΟΗΜΑ από τον Απόλλωνα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Απόλλωνας ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Μια ομάδα».

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