«Κτύπημα» Λούφτνερ με… νόημα! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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«Το πρώτο από τα δέκα έγινε», έγραψε ο Μίκαελ Λούφτνερ στο Instagram μετά από τη νίκη επί του Ολυμπιακού.