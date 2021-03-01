«Κτύπημα» Κυριακίδη την επομένη του διπλού στο «Μακάρειο» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Στο δρόμο της επιστροφής από τον τραυματισμό του βρίσκεται ο νεαρός τερματοφύλακας της Ομόνοιας, Χαράλαμπος Κυριακίδης, ο οποίος ανάρτησε την πιο κάτω φωτογραφία στο Instagram: