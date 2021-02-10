«Κτύπημα» Κούσουλου με… δύο λέξεις μετά τη Νέα Σαλαμίνα

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«Καλή νίκη», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Ιωάννης Κούσουλος μέσω Instagram μετά τη νίκη με 2-0 επί της Νέας Σαλαμίνας.

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