«Κτύπημα» Ενσούε με… Ντέβι και όχι μόνο – Το κλίμα στα αποδυτήρια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
93

Μία φωτογραφία από τα αποδυτήρια του ΑΠΟΕΛ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Εμίλιο Ενσούε, όπου αυτός και οι συμπαίκτες του που πόζαραν στο φακό, εύχονται “χρόνια πολλά” στον Ανουάρ για τα γενέθλια του.

Δείτε το ποστάρισμα του:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.