«Κτύπημα» Απόλλωνα με Μπίσεσβαρ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Επιστροφή στη δουλειά για τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, όπως ενημερώνει το γραφείο Τύπου της Λεμεσιανής ομάδας, το οποίο πόσταρε μία φωτογραφία του Μπίσεσβαρ από τη σημερινή (22/04) προπόνηση.

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