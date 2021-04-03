«Κτύπημα» Απόλλωνα ενόψει Ομόνοιας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
121

Με ποστάρισμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Απόλλωνας ενημερώνει ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα η προετοιμασία της ομάδας ενόψει του ντέρμπι της ερχόμενης Δευτέρας (05/04) με αντίπαλο την πρωτοπόρο Ομόνοια στο Τσίρειο.

Δείτε το: