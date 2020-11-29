«Κτύπημα» από τα αποδυτήρια του Τσιρείου λίγο πριν τον Απόλλωνα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Η ΑΕΛ λίγο πριν το ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο Τσίρειογια την 12η αγωνιστική, ανάρτησε φωτογραφία από τα αποδυτήρια του σταδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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