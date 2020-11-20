«Κτύπημα»… 24 ώρες πριν τον ΑΠΟΕΛ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Ολυμπιακός στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, ανάρτησε φωτογραφία με τον Έντγκαρ Σάλι, 24 ώρες πριν το ματς με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

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