Κριστιάνο: Το κλάμα του μετά τον αποκλεισμό από την Πόρτο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πέντε κατακτήσεις Champions League στην καριέρα του, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αποκλείστηκε από την Πόρτο και έκλαιγε στ’ αποδυτήρια της Γιουβέντους.

Το ντοκιμαντέρ της Amazon για την περασμένη σεζόν των «μπιανκονέρι» έχει να παρουσιάσει τρομερές στιγμές από το εσωτερικό της ομάδας και όσα συνέβησαν στην τελευταία χρονιά του CR7 στον σύλλογο.

Πέρα από την «κατσάδα» του Πορτογάλου μετά την έξοδο από το Champions League στη φάση των «16» της περσινής αγωνιστικής περιόδου, υπάρχει και στιγμιότυπο όπου ο Κριστιάνο βάζει τα κλάματα.

Προφανώς μετά από τις υποχρεώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ο Ρονάλντο επιστρέφει στ’ αποδυτήρια κι εκεί «λυγίζει» από την απογοήτευση και τα νεύρα. Κι ας έχει μετρήσει πέντε ευρωπαϊκές κούπες…

Cristiano was crying after the loss against Porto, The man won 5 champions more than anyone, Most goals and broke all the UCL records.. And yet, He’s still want more. pic.twitter.com/TpbvkOJlX6

— TCR. (@TeamCRonaldo) November 25, 2021