Κριστιάνο Ρονάλντο: Σκοράρει με κάθε τρόπο, μονάχα 14 πέναλτι στο απόλυτο ρεκόρ (ΒΙΙΝΤΕΟ)

Μια μεγάλη απάντηση και σε όσους δεν θέλουν ν’ αναγνωρίσουν στον Κριστιάνο τα λαμπερά επιτεύγματα και τον αποκαλούν… Penaldo, δίνουν τα στατιστικά των ιστορικών 111 τερμάτων του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Ο CR7 έπιασε ακόμα μια κορυφή στην καριέρα του και πραγματικά θα πρέπει κάποιος να ψάξει πάρα πολύ για να βρει τι άλλο μπορεί να του έχει απομείνει για να πετύχει στην παρουσία του στα γήπεδα.

Με τα δυο γκολ απέναντι στην Ιρλανδία το βράδυ της Τετάρτης χαρίζοντας μια δραματική νίκη στο φινάλε, βρίσκοντας δίχτυα στο 89′ και το 95′, έφτασε στα 111 τέρματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων και έγινε ο απόλυτος σκόρερ με τη φανέλα με το εθνόσημο!

Αυτά τα 111 γκολ χωρίζονται ως εξής:

90 εξ αυτών με προσπάθειες εντός περιοχής

21 εξ αυτών έξω από το «κουτί»

14 με πέναλτι

10 με απευθείας εκτελέσεις φάουλ

28 με κεφαλιές

58 με το δεξί πόδι

25 με το αριστερό

Το απόλυτο ρεκόρ των γκολ με την εθνική ομάδα το έπιασε ένα απίστευτο κρεσέντο σκοραρίσματος στα 47 πιο πρόσφατα ματς που έπαιξε για το σύνολο του Φερνάντο Σάντος, όπου κάθε φορά λατρεύει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Το διαφημιστικό της Nike για το ρεκόρ του Κριστιάνο: «Είναι εξωγήινος»

H Nike είχε έτοιμο το βίντεο που ετοίμασε για να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το ρεκόρ των 111 τερμάτων με την εθνική ομάδα, με θρύλους του ποδοσφαίρου, πρώην και νυν συμπαίκτες του και ανθρώπους που τον γνωρίζουν, να τον αποθεώνουν.

«Έλεγε ότι ήθελε να γίνει ο κορυφαίος… Τότε γελούσα με αυτό που είχε πει αλλά κατάλαβα ότι ήθελε πραγματικά να το πετύχει…» αναφέρει ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

«Είναι εξωγήινος…» τονίζει ο Ρίο Φέρντιναντ!

Γίνεται λόγος για τη νοοτροπία του, την… εμμονή του να πετύχει τα πάντα, τα όσα έχει καταφέρει για την γενέτειρά του, την Μαδέιρα, την έμπνευση που χαρίζει στους συμπατριώτες του και το ασταμάτητο κίνητρο να κυνηγάει όλα τα ρεκόρ.

«Όλα ξεκινούν με έναν στόχο» είναι το μότο του διαφημιστικού της Nike με τις ομορφιές της Μαδέιρα και την αγάπη των ανθρώπων της πόλης για το μεγάλο της αστέρι.

Greatness starts with a goal.@cristiano has just scored his record-breaking 110th 🇵🇹 goal, making him the top international men’s goal scorer of all time.

This isn’t just another goal scored – this is another goal achieved.

What goal are you working towards every day? pic.twitter.com/rfvQGAr9aV

— Nike (@Nike) September 1, 2021