Κριστιάνο Ρονάλντο: «Σκασμένος» που δεν σκόραρε με το ψαλιδάκι (ΒΙΝΤΕΟ)

Είναι 37 ετών. Το σώμα του είναι σε τέτοια κατάσταση που του επιτρέπει τα… αεροπλανικά στις προσπάθειες για να σκοράρει. Και σε μια τέτοια απόπειρα, ο CR7 «έσκασε» που δεν κατάφερε να νικήσει τον πορτιέρε του Λουξεμβούργου.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κυνηγώντας το 10ο, ιστορικό χατ-τρικ της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, έκανε κοντρόλ με το δεξί, με πλάτη στην εστία και γύρισε το κορμί του για να προσπαθήσει να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με ανάποδο ψαλίδι.

Ο πορτιέρε του Λουξεμβούργου απέκρουσε και ο Κριστιάνο… «έσκασε», μη μπορώντας να πιστέψει την χαμένη ευκαιρία.

Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει τ’ όνομά του για να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει να κυνηγάει το τρίτο γκολ, το οποίο τελικά ήρθε στα τελευταία λεπτά.

Cristiano's spectacular overhead goal attempt last night 🔥

The Cristiano Ronaldo chants by the Portuguese fans 👌💯 🐐pic.twitter.com/XItV7FYfyW

— Everything Cristiano (@EverythingCR7_) October 13, 2021