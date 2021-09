Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ιδιαίτερη στιγμή, χαρούμενος για το γκολ και τη νίκη στο τέλος» (BINTEO)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφαρίζοντας για την Πορτογαλία στο 89′ την Ιρλανδία έφτασε τα 110 γκολ και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ στις εθνικές ομάδες, ενώ λίγο μετά πέτυχε και το υπ’ αριθμόν 111 γκολ του!

Μετά το ματς, ο CR7 δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, όχι μόνο για το ρεκόρ και την ιδιαίτερη στιγμή, αλλά για τα δύο γκολ στο τέλος και τη νίκη. Εκτιμώ την προσπάθεια της ομάδας ως το τέλος και τη στήριξη των φιλάθλων μας».

Σχολίασε, δε και το χαμένο του πέναλτι: «Είναι κομμάτι της… δουλειάς και αυτό. Κάποια τα χάνεις, κάποια τα βάζεις, αλλά πίστευα ως το τέλος για τη νίκη. Είμαι χαρούμενος που σκόραρα και κερδίσαμε».

