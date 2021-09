«Κράξιμο» σε ΚΟΠ για την Εθνική από πρώην πρόεδρο: «Απόν αντρέπεται ο κόσμος εν δικός του – Μείναμε 30 χρόνια πίσω»

Καυστικό ποστάρισμα για την απογοητευτική παρουσία της Εθνικής Κύπρου στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Πάρης Ανδρέου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Πετάει η Ομάδα!!!!!!!

Εδώ και αρκετό καιρό είπα να μην σχολιάσω τα χάλια τις Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αλλά απόν αντρέπεται ο κόσμος εν δικός του!!!

Με απολογισμό 3 παιχνίδια, 3 ήττες, 0 γκολ και 7 γκολ παθητικό, θα έπρεπε τουλάχιστον κάποιοι να αναρωτηθούν αν εξυπηρετούν το συμφέρων του ποδοσφαίρου ή τυχών δικά τους συμφέροντα.

Δεν θα μιλήσω για τον σημερινό προπονητή, ούτε για τον προηγούμενο. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Τους έδωσαν δουλειά και ήρθαν να δουλέψουν. Τόσο ξέρουν.

Ούτε και οι ποδοσφαιριστές φταίνε. Θα πω όμως για αυτούς που έχουν την ευθύνη και αποφασίζουν για την πρόσληψη του προπονητή της Εθνικής ομάδας.

Με ποια κριτήρια κύριοι αποφασίζετε;

Πως βλέπετε το μέλλον της Εθνικής Κύπρου;

Ποιο είναι το όραμα σας για αυτή την Εθνική;

Είναι καιρός να δούμε πως εξελίσσονται άλλες χώρες στα μεγέθη τα δικά μας και να παραδειγματιστούμε. Παραδείγματα πολλά. Ας ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας και τα μυαλά μας και να σκεφτούμε Out of the Box.

Εμείς μείναμε 30 χρόνια πίσω που παίζαμε για μια ισοπαλία με την Πολωνία με 20 αμυντικούς, με εξαίρεση 3-4 αναλαμπές.

Καιρός κύριοι στην ΚΟΠ να σταματήσετε την ανακύκλωση ατόμων από ένα πόστο στο άλλο και να εφαρμόσετε στρατηγική με προπονητή υψηλών προδιαγραφών και όχι με αποφάσεις τύπου μιλλοσφοτζζίσματα.

Μας κατάντησαν να παίζει η Εθνική και να αλλάζουμε κανάλι για να μην βλέπουμε τα χάλια μας. Αυτό σίγουρα το πέτυχαν και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Ελπίζω να ακούει κανείς εκεί στην ΚΟΠ!!!! Γιατί νιώθω ότι νομίζουν ότι νικήσαμε και στα 3 παιχνίδια και πάμε ολοταχώς για πρόκριση».