ΚΟΥΙΖ από ΑΕΛ για Λεμεσιανό ντέρμπι κόντρα στον Απόλλωνα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
80

Επί ευκαιρίας του αυριανού Λεμεσιανού ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας, η ΑΕΛ ανάρτησε το πρωί του Σαββάτου το πιο κάτω κουίζ…

«Σε ποια season ανήκει το συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο ανάμεσα σε Απόλλων Λεμεσού και ΑΕΛ Λεμεσού ; Σχολιάστε»