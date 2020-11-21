ΚΟΥΙΖ από ΑΕΛ για ένα ντέρμπι προ ετών κόντρα στην Ανόρθωση (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ανάρτηση από την ΑΕΛ…

«Καλωσορίζουμε αυτή την νέα ενότητα με το 1ο pregame quiz. Ανάμεσα σε ποιές σεζόν ανήκει το συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο ανάμεσα σε ΑΕΛ Λεμεσού και Ανόρθωση Αμμοχώστου ; ».

 