Kωνσταντινίδης: «Πρέπει να βρούμε τα οφέλη της διακοπής – Αν νικήσει η Εθνική θα είναι ντέρμπι το ματς με Ρωσία»

Από
Themasports.com
-
0
28

O προπονητής τερματοφυλάκων της Πάφου, Νίκος Κωνσταντινίδης, μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας, για τα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου αλλά και τα φιλικά των γαλάζιων.

Το βίντεο: 