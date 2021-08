Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δεν είναι δυνατόν… (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Παρά το γεγονός πως την σεζόν που μας πέρασε ήταν εκτός τηλεόρασης (μ’ εξαίρεση το πέρασμά της στο πρώτο μισό από το Just the 2 of Us του Open), κατάφερε να μένει πάντα εντός των… φώτων και το όνομά της να συζητείται εντόνως.

Πλέον, η Κωστναντίνα Σπυροπούλου ετοιμάζεται για την επάνοδό της στη μικρή οθόνη, με δύο μάλιστα πρότζεκτ. Παράλληλα, συνεχίζει να προκαλεί… εγκεφαλικά στο ανδρικό κοινό, καθώς ο προσωπικός της λογαριασμός στο instagram έχει εξελιχθεί σε χώρο «προσκυνήματος» από τους χιλιάδες followers της.

Γιατί το λέμε αυτό;

Πολύ απλά γιατί οι φωτογραφίες της Queen Dina είναι απολαυστικές. Η Κωνσταντίνα, κατά δήλωση της ιδίας, έχασε περίπου 10 κιλά με δίαιτα- κι αυτό είναι κάτι που φυσικά φαίνεται και με γυμνό μάτι, καθώς το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Μάλιστα, δε θα ήταν υπερβολή να πούμε πως η Σπυροπούλου πλέον διαθέτει ένα από τα πιο γυμνασμένα κορμιά ολόκληρης της Ελλάδας, με αναλογίες που κάνουν το ανδρικό κοινό να παραληρεί.

Και δικαίως…

Δείτε τις παρακάτω λήψεις και θα καταλάβετε το γιατί το λέμε αυτό: