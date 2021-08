«Κλέβει» ένα από τα “όπλα” της Άρσεναλ η Μπαρτσελόνα!

Η Μπαρτσελόνα…. περιμένει πως και πως την πώληση του Μπρέιθγουεϊτ, προκειμένου να τρέξει τις περιπτώσεις των Ομπαμεγιάνγκ και Λακαζέτ!

Η Μπαρτσελόνα μετά την αποχώρηση του Λίο Μέσι… κινείται προς το άγνωστο! Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά το πόσο θα επηρεάσει το αγωνιστικό της πλάνο η αποχώρηση του Αργεντίνου σούπερ σταρ. Σίγουρα, παραμείνει ένα ρόστερ με τεράστια ποιότητα και ποδοσφαιριστές με ηγετικά στοιχεία (Αγκουέρο, Ντεπάι, Γκριεζμάν), ωστόσο η παρουσία του σπουδαίου Λίο Μέσι δεν καλύπτεται…

Στην επίθεση αυτήν την στιγμή η Μπαρτσελόνα έχει δύο… “καθαρόαιμους” επιθετικούς. Αναφερόμαστε στον Κουν Αγκουέρο που θα έχει θέση βασικού και τον Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ.

Βέβαια ο Κούμαν δεν υπολογίζει τον Δανό άσσο και τον έχει ενημερώσει πως πρέπει να βρει ομάδα… άμεσα για να φύγει! Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει φτάσει κάποια επίσημη πρόταση στα γραφεία, πάρα μόνο… φήμες!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Sport οι Μπλαουγκράνα είναι έτοιμοι να προχωρήσουν τις υποθέσεις των Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνκ και Αλεξάντερ Λακαζέτ, εφόσον πωληθεί ο Δανός. Ναι μεν θα γίνει κίνηση και για τους δύο, ωστόσο… θα προχωρήσει στην απόκτηση μόνο ενός εξ αυτών.

Στην Μπαρτσελόνα θα ήθελαν να φέρουν τον Γκαμπονέζο σούπερ σταρ στο Καμπ Νόου, όμως γνωρίζουν πως ο Αρτέτα τον υπολογίζει κανονικά. Από την άλλη ο Λακαζέτ δεν έχει κερδίσει ακόμα τους Λονδρέζους και δεν θα έλεγαν όχι σε μια ενδεχόμενη πώληση του.

Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν και οι οριστικές εξελίξεις στο θέμα…. Μπρέιθγουεϊτ με ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ να ετοιμάζουν κίνηση.

Two names that Barcelona are considering to strengthen the attack with are Pierre-Emerick Aubameyang (32) and Alexandre Lacazette (30), both from Arsenal. Barça will only go after one of the two if Martin Braithwaite leaves. [sport] pic.twitter.com/zO7OFYRIg4

— barcacentre (@barcacentre) August 15, 2021