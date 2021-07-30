Κίνηση με ΝΟΗΜΑ από Κέρκεζ την επομένη του διπλού-πρόκρισης στην Αλβανία! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Το ψεσινό ποστάρισμα της ΑΕΛ μετά το διπλό-πρόκρισης στην Αλβανία επί της Βλάζνια αναδημοσίευσε σήμερα στο Instagram, ο προπονητής της ΑΕΛ, Ντούσαν Κέρκεζ!

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