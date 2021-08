Κίνηση για ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ από Κοντίδη μετά το τέλος της κούρσας μεταλλίων!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΚΟΝΤΙΔΗΣ: «Να ξέρεις ο Παύλος περιμένει πολλά από τον εαυτό του – Οι κριτές δεν είναι μέσα στο νερό…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Συγκεκριμένα, έγραψε το εξής σχόλιο στο Twitter:

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη σας όλες αυτές τις μέρες.

Είναι πάντα δύσκολο να βρεθείς στην πρώτη θέση του βάθρου.

Συγχαρητήρια στον Matt Wearn για το χρυσό μετάλλιο, στον στενό μου φίλο Tonci για το αργυρό και στον Tomasgaard για το χάλκινο».

#Tokyo2020 – Medal Race ✅

Thank you all for your support all these days. 🙏

It is always tough to be in the first spot off the podium.

Congratulations to Matt Wearn 🇦🇺 on his 🥇, to my close friend Tonci 🇭🇷for 🥈 & Tomasgaard 🇳🇴 the🥉 winner#Olympics #TeamCyprus 🇨🇾#PKteam pic.twitter.com/HGwYS4tv9F

— Pavlos Kontides (@PavlosKontides) August 1, 2021