Κίνα: Ιδιοκτήτης ομάδας μπήκε αλλαγή σε αγώνα

Ο αγώνας της Ζίμπο Κούτζου με την Σιτσουάν Τζιουνιού, ομάδα που ανήκει στη City Football Group που κατέχει και τη Μάντσεστερ Σίτι, είχε φτάσει στο 90ό λεπτό. Ο προπονητής της ομάδας, Παρκ Τσουλ, κάνει μία διπλή αλλαγή, ενώ δεν υπάρχει σκορ ακόμα στο παιχνίδι.

Ο 4ος διαιτητής γράφει το “10” στο φωτεινό πίνακα. Το “δεκάρι” της Ζίμπο Κούτζου περνάει στον αγωνιστικό χώρο, με στόχο να βρει το νικητήριο γκολ. Το όνομά του; Σίχουα Χε. Όμοιο με το όνομα του μεγαλομετόχου του συλλόγου. Ίσως επειδή πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο…

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στη 2η κατηγορία του πρωταθλήματος Κίνας. Η ουραγός Ζίμπο Κούτζου πάσχιζε για τον πρώτο βαθμό της και τελικά, με τον ιδιοκτήτη της στον αγωνιστικό χώρο, τον κατέκτησε, αφού το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους.

In the CL1(2nd-division) match today between Sichuan Jiuniu and Zibo Cuju, He Shihua, the principle sharedholder of Zibo Cuju, was introduced into the match just ahead of the injury time. The 35-year-old enterpreneur/footballer wears No. 10 shirt. The match ended 0:0. pic.twitter.com/d0XfNFUFIZ

Μάλιστα, ο 35χρονος φαίνεται να έχει ποδοσφαιρική… καριέρα, αφού σύμφωνα με το Transfermarkt το 2019 βρισκόταν στην Τσενγκντού Ντέτσι και το 2020 στη Σιτσουάν Χουακούν. Την επόμενη αγωνιστική, πάντως, ο Χε δεν αγωνίστηκε και η ομάδα του ηττήθηκε, όπως στα πρώτα δύο παιχνίδια της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο κινεζικό πρωτάθλημα. Το 2019, στη League Two (3η κατηγορία), ο Ζου Γουανγκνάν, ιδιοκτήτης της Τζιλίν Μπαϊτζιά, αποφάσισε να αγωνιστεί για 15 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για την ομάδα του.

Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο όσο το σκορ ήταν στο 1-1 και τελικά η ομάδα του ηττήθηκε με 1-2 από τη Ζιάν Γουλβς. Η εικόνα ίσως φανερώνει το γιατί…

In the last matchday of the CL2 season (Division 3), Jilin Baijia fielded their overweight No. 7 player. This is Xu Guangnan, an investor of Jilin Baijia. It is worth noting that Jilin Baijia players protested the club owners for owing them salaries earlier this month. pic.twitter.com/owCBy1wT4j

— Titan Sports Plus (@titan_plus) September 29, 2019