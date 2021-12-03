Κίκο: «Να διατηρήσουμε τον ρυθμό μας και να είμαστε επιθετικοί κόντρα στην ΑΕΛ»

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Themasports.com
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Η Ομόνοια δημοσίευσε δηλώσεις του Κίκο, στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας για το ντέρμπι με την ΑΕΛ.

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