Κι’ άλλος συμπολίτης δίπλα στον Σοφοκλέους – Μετά τον Απόλλωνα ο Άρης (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

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Ο Άρης Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εύχεται ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο της ΑΕΛ, Ανδρέα Σοφοκλέους.

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