Κέρκεζ: «Θέλαμε να κερδίσουμε ένα ντέρμπι για να πάρουμε ψυχολογία – Κάναμε πλάνο ενόψει Ιανουαρίου» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ, την εβδομαδιαία συνέντευξη του προπονητή της Λεμεσιανής ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ, ενόψει του αγώνα με αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας στο Τσίρειο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής: