ΚΕΡΚΕΖ πριν τον Απόλλωνα: «Στην ΑΕΛ κάθε ματς θες νίκη-Αν δεν κερδίσουμε δεν σημαίνει θα ‘πεθάνουμε’» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ο προπονητής της ΑΕΛ, Ντούσαν Κέρκεζ μίλησε στο κανάλι των γαλαζοκιτρίνων για την μέχρι τώρα πορεία, την εμφάνιση με Ολυμπιακό και το ντέρμπι με Απόλλων.

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