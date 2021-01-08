ΚΕΡΚΕΖ πριν την Ομόνοια: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να κερδίσουμε – Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε» (ΒΙΝΤΕΟ)

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H εβδομαδιαία συνέντευξη του τεχνικού της ΑΕΛ, Ντούσαν Κέρκεζ στο επίσημο κανάλι των γαλαζοκιτρίνων της Λεμεσό, πριν τον αγώνα, απέναντι στην Ομόνοια.

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