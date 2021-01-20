Κέρκεζ: «Οι λεπτομέρειες έφεραν την ήττα – Πολύ σημαντικό να νικήσουμε τη Δόξα»

Από
Themasports.com
-
0
30

Η ΑΕΛ δημοσίευσε δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος σχολιάσει την ήττα από την ΕΝΠ ενώ και το ματς που έρχεται με τη Δόξα στο Τσίρειο.

Το βίντεο: 