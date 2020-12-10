Κέρκεζ: «Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό του κόσμου – Βλέπουμε τον Ολυμπιακό όπως την Ανόρθωση» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ο προπονητής της ΑΕΛ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα, για την πολύ καλή παρουσία των γαλαζοκιτρίνων της Λεμεσού και το ματς με τον Ολυμπιακό.

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