ΚΕΡΚΕΖ: «Δίκαια είμαστε εδώ, δεν νομίζω να το περίμενε κανείς από το καλοκαίρι – Δεν θέλουμε πανικό…» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Οι δηλώσεις του Ντούσαν Κέρκεζ στο επίσημο κανάλι της ΑΕΛ.

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