Κέρκεζ: «Δεν αφήσαμε την Ομόνοια να παίξει καλά – Θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και δεν φοβόμαστε κανένα»

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Themasports.com
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Η ΑΕΛ δημοσίευσε βίντεο με τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ, ενόψει του αγώνα με την ΕΝΠ, μιλώντας βέβαια και για το ντέρμπι με την Ομόνοια και την ισοπαλία 1-1.

Όλα όσα είπε: 