Καυτή… Χριστουγεννιάτικη πόζα στο κρεβάτι η σύζυγος γνωστού Κύπριου παίκτη (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
56

H Άντρεα Κυριάκου, σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, Γιώργου Μερκή, ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο κλίμα των ημερών, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία… Χριστουγεννιάτικα.

Δείτε τη δημοσίευση της: