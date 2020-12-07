Καυστικό ποστ πρώην προέδρου – Ενοχλημένος για την… ΣΤΟΛΗ ΑΠΟΕΛ με Ομόνοια!

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Δεν άρεσε στον πρώην πρόεδρο του σωματείου ΑΠΟΕΛ, Χριστόφορο Ποταμίτη η επιλογή στολής για το αιώνιο ντέρμπι με Ομόνοια.

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