Καθησυχαστικός παρά τον κορωνοϊό ο πρόεδρος της CAF: «Θα έχουμε ένα υπέροχο Κόπα Άφρικα»

Τα κρούσματα της νέας παραλλαγής B.1.1.529 που εντοπίστηκε αρχικά στη Μποτσουάνα έχουν δημιουργήσει μία ολοένα αυξανόμενη ανησυχία σε όλο τον πλανήτη, με επιτροπή εμπειρογνωμόνων να ολοκληρώνει μάλιστα την Παρασκευή έκτακτη σύσκεψη όπου αποφασίστηκε να επιβληθεί αυστηρό υγειονομικό πλαίσιο για τους ταξιδιώτες από τη νότια Αφρική.

“Η κατάσταση εξελίσσεται πολύ γρήγορα, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κάνουμε το μέγιστο δυνατό για να επιβραδύνουμε την μετάδοση αυτής της παραλλαγής”, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πολλούς ανθρώπους του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου ειδικότερα να αρχίζουν σιγά σιγά να εκφράζουν φόβους για το κατά πόσο θα μπορέσει τελικά να διεξαχθεί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στην ανατολή του 2022.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση της “Μαύρης Ηπείρου” σε εθνικό επίπεδο είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 9 Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί στις 6 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 24 εθνικών ομάδων, με τον πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αφρικής, Πατρίσε Μοτσέπε, να είναι πάντως καθησυχαστικός όταν δέχτηκε σχετική ερώτηση:

“Το Καμερούν είναι κατά 95% έτοιμο. Είμαι αισιόδοξος πως θα έχουμε ένα υπέροχο Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Καμερούν τον Ιανουάριο. Το πάθος που είδα στο Καμερούν για να φιλοξενήσει αυτό το τουρνουά, δεν το έχω δει κάπου αλλού”, ξεκαθάρισε ο ισχυρός άνδρας της CAF, ο οποίος μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως υπάρχει σκέψη για τη δημιουργία μίας Super League στην Αφρική.

💬 CAF President Patrice Motsepe on Cameroon’s readiness to host the 2021 Africa Cup of Nations in January: “Cameroon is 95% ready. I am confident that we are going to have a wonderful Africa Cup of Nations in Cameroon in January.” #AFCON2021 pic.twitter.com/zhlfVwPpcE

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) November 26, 2021