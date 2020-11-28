«Καθαροί» από κορωνοϊό στον ΑΠΟΕΛ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

|14:30
|BRIGHTON - LIVERPOOL
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|14:30
|Ρέντινγκ-Μπρίστολ Σίτι
EFL Championship
|Novasports 1
|15:00
|ELCHE-CADIZ
La Liga
|Prime Tel 2HD
|16:00
|ΑΝΟΡΘΩΣΗ - Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 20/21
|Cablenet Sports 1HD
|16:00
|GRENOBLE FOOT 38 - PARIS FC
LIGUE 2
|Cablenet Sports 2HD
|16:00
|SASSUOLO - INTER
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|16:00
|BAHRAIN GRAND PRIX - QUALIFYING
2020 FORMULA 1
|Cytavision Sports 6HD
|16:30
|LEIPZING-ARMINIA BIELEFELD
Bundesliga
|Prime Tel 1HD
|16:30
|STUTTGART-BAYERN MUNCHEN
Bundesliga
|Prime Tel 3HD
|17:00
|MANCHESTER CITY - BURNLEY
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|17:00
|Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Στόουκ
EFL Championship
|Novasports 4
|17:15
|VALENCIA-ATLETICO DE MADRID
La Liga
|Prime Tel 2HD
|17:15
|ΑΕΛ-Ατρόμητος
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports 1
|18:00
|ROSTOV - DYNAMO
RUSSIAN PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 7HD
|18:00
|OLYMPIQUE DE MARSEILLE - FC NANTES
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|18:00
|PRE - GAME ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|18:30
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|19:00
|BENEVENTO - JUVENTUS
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|19:30
|HUESCA-SEVILLA
La Liga
|Prime Tel 2HD
|19:30
|GLANDBACH-SCHALKE
Bundesliga
|Prime Tel 3HD
|19:30
|EVERTON - LEEDS
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|19:30
|Άρης-Ολυμπιακός
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports 2
|19:45
|EMMEN - AJAX
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21
|Cytavision Sports 6HD
|20:00
|SANTA CLARA - PORTO
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 5HD
|20:30
|POST - GAME ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|21:45
|ATALANTA - VERONA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|22:00
|PARIS SAINT-GERMAIN - FC BORDEAUX
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|22:00
|REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVES
La Liga
|Prime Tel 2HD
|22:30
|SPORTING - MOREIRENSE
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 5HD