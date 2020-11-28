«Καθαροί» από κορωνοϊό στον ΑΠΟΕΛ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

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Themasports.com
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Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε πως όλα τα τεστ κορωνοϊού ήταν αρνητικά.

Αναλυτικά:

«Ο ΑΠΟΕΛ εφαρμόζοντας το υγειονομικό πρωτόκολλο μετά το θετικό κρούσμα Covid-19 στην Δόξα, προχώρησε σήμερα σε δειγματοληψία για ιχνηλάτηση COVID-19 στα μέλη, της ποδοσφαιρικής ομάδας. Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά».