«Καθάρισε» με τριάρα τη Λιντς η Λίβερπουλ – Τρομακτικός τραυματισμός του Έλιοτ (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Κάτι έπρεπε να στραβώσει σε όλο αυτό το ευχάριστο απόγευμα Κυριακής που βίωνε η Λίβερπουλ στο Λιντς, με τους «κόκκινους» να φτάνουν τις 28 τελικές και να παίρνουν νίκη με επιβλητικό τρόπο, σκοράροντας τρεις φορές ενώ θα μπορούσαν να έχουν πετύχει πολλά περισσότερα γκολ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ στο 20ο λεπτό από ασίστ του Αλεξάντερ – Άρνολντ (που ξεπέρασε τις συνολικές ασίστ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πρέμιερ Λιγκ) με κοντινό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους «κόκκινους», για να γίνει ο 5ος ταχύτερος με 100 τέρματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Οι υπόλοιποι κατά σειρά είναι οι Σίρερ (σε 124 ματς), Κέιν (141 ματς), Αγουέρο (147 ματς) και Ανρί (160 ματς). Επιπλέον, έγινε ο 30ος στα χρονικά της Πρέμιερ που έφτασε στην 100άρα και ο μόλις ο 2ος Αφρικανός μετά τον Ντιντιέ Ντρογκμπά που είχε 104 γκολ.

Ο Αιγύπτιος μαζί με τους Ζότα και Μανέ ήταν μόνιμοι πονοκέφαλοι για τα μετόπισθεν των «παγωνιών», που στην καλύτερή τους φάση στο ματς λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Έιλινγκ προσπάθησε μόνος από το δεύτερο δοκάρι να σκοράρει… με τον μηρό, στέλνοντας τελικά τη μπάλα ψηλά.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Φαμπίνιο (50′) από κοντά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και μια πρώτη κεφαλιά του Φαν Ντάικ διπλασίασε τα τέρματα της Λίβερπουλ για να έρθει η απόλυτη παγωμάρα στη συνέχεια…

Στο 60′ ο Χάρβεϊ Έλιοτ δέχθηκε σκληρό τάκλιν από τον Στρούικ και ο αριστερός του αστράγαλος φάνηκε να γυρίζει πολύ άσχημα… Ο παίκτης της Λιντς αποβλήθηκε και αυτός της Λίβερπουλ αποχώρησε αναγκαστικά με φορείο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο, με τους συμπαίκτες του να είναι σοκαρισμένοι στη θέα του ποδιού του…

Η ομάδα του Κλοπ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με τον Μανέ στις καθυστερήσεις με γυριστό σουτ να γράφει το τελικό 3-0 και να πετυχαίνει το γκολ που έψαχνε μανιωδώς αλλά δεν ερχόταν στην αναμέτρηση.

Η Λίβερπουλ, πάντως, δεν χαίρεται αυτή τη νίκη όσο θα ήθελε, λόγω της ζημιάς που φαίνεται ότι έχει υποστεί ο νεαρός, Χάρβεϊ Έλιοτ που φέτος είχε ξεκινήσει εξαιρετικά στο κορυφαίο πρωτάθλημα… Δυο βαθμοί έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές για τη Λιντς του Μπιέλσα.

Sad scenes at Elland Road as Harvey Elliott appears to have sustained a serious leg injury 😫

Pascal Struijk was sent off for his challenge 🟥 pic.twitter.com/hNkDaFmwar

