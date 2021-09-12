Κατελάρης: «Το παιχνίδι ξύπνησε μέσα μας κάτι που δεν θα είχαμε 11 με 11»

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Themasports.com
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O Aπόλλωνας δημοσίευσε δηλώσεις του Φάνου Κατελάρη, που έκανε στην κάμερα της ομάδας, μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης κόντρα στον Άρη (1-0) για τη δεύτερη αγωνιστική.

Το βίντεο: 