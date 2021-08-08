Καρδούλα και… Απολλωνίστικο στόρι ο Γκεριέ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Το… Απολλωνίστικο ποτήρι του πόσταρε στα σόσιαλ ο Ντόναλντ Γκεριέ.

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