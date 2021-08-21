Κάνει ΟΤΙ θέλει η Πάφος τον ΑΠΟΕΛ – 4-0 με Βαλακάρι! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Η Πάφος κάνει ότι θέλει τον ΑΠΟΕΛ και ο Βαλακάρι στο 63′ με σουτ από το ύψος της περιοχής διαμορφώνει το 4-0 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

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