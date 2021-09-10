Κάλεσμα στον κόσμο για το ματς με την Αλκή: «Γράφουμε ιστορία – Τώρα είναι η δική σου σειρά»

Ανακοίνωση από την Ολυμπιάς Λυμπιών, ενόψει του αγώνα της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας με αντίπαλο την Αλκή Ορόκλινης.
Αναλυτικά:
«ΦΙΛΑΘΛΕ ΟΠΑΔΕ ΦΙΛΕ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΟΥ ΟΜΑΔΑ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΤΗΣ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΟΜΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΣ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΞΑΝΑ ΔΥΝΑΤΑ Ο ΗΧΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΦΤΕΡΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΑΣ, Ο Ο ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο Ο ΟΛΥΜΠΙΑΣ!!!
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΟΙΠΟΝ, ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΣΤΙΣ 7.00 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΑΛΚΗ, ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ Η ΣΕΙΡΑ, ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΟΠΡΕΠΙΑΣ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΡΩΣΕΙ.
ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ».