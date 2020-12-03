ΚΑΚΚΟΥΦΑΣ: «Ο Τρουγιόλς εθύμισε μου τον γίγαντα Κούλλη Ιγνατίου – Αν χάσει η Ομόνοια που το ΑΠΟΕΛ…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
404

Μία ακόμα απολαυστική εκπομπή μέσω διαδικτύου ετοίμασε ο δημοφιλής κωμικός και συνεργάτης του ThemaSports, Μιχάλη Κάκκουφας, ο οποίος σατιρίζει την αθλητική επικαιρότητα με τον δικό του μοναδικό τρόπο!

Δείτε το νέο επεισόδιο: