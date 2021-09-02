Κάκκουφας με… ΑΤΑΚΑΡΑ για τον Ιταλό ρεφ του Μάλτα-Κύπρος – «Εν γίνεται κύριοι…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
205

Ο γνωστός κωμικός από την Αραδίππου και συνεργάτης του ThemaSports, Μιχάλης Κάκκουφας σχολιάζει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τη βαριά ήττα της Εθνικής Κύπρου από τη Μάλτα.

Δείτε το βίντεο: