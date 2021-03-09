ΚΑΚΚΟΥΦΑΣ και κόσμος για Μπεργκ: «Προφεσορ, στρατηγός, μάγος-Συμφωνώ, εξαφάνισε Μποτεάκ, Μαυρία και…» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ο γνωστός κωμικός από την Αραδίππου, Μιχάλης Κάκκουφας ρωτάει τον κόσμο την άποψη του για τον Μπεργκ και απαντά και ο ίδιος με χιουμοριστικό πάντα τρόπο.

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