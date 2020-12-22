ΚΑΚΚΟΥΦΑΣ – Γκάλοπ για Ομόνοια-Ανόρθωση: Τα προγνωστικά των οπαδών (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ο δημοφιλής κωμικός και συνεργάτης του ThemaSports, Μιχάλης Κάκκουφας, πήρε την κάμερα και το μικρόφωνο και ζήτησε τα προγνωστικά του κόσμου για το αποψινό ντέρμπι στο ΓΣΠ ανάμεσα στην Ομόνοια και την Ανόρθωση!

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