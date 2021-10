Κακή μέρα και αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Indian Wells (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, την τρίτη… δεν ξέφυγε ο 23χρονος τενίστας. Έχασε το πρώτο σετ και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις του, όμως αυτή τη φορά ο αντίπαλός του ήταν ανώτερος στο τρίτο σετ και πήρε τη νίκη με 6-4, 2-6, 6-2.

Ο 29χρονος Γεωργιανός (Νο.36) περνάει για πρώτη φορά σε τετράδα Masters και θα βρει εκεί Σάσα Ζβέρεφ ή Τέιλορ Φριτζ. Ήταν η πρώτη νίκη του σε βάρος του Στεφ, καθώς μέχρι σήμερα είχε δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, και η μεγαλύτερη στην καριέρα του!

Όχι, όμως, ότι έκανε κάτι το… τρομερό σήμερα. Απλά ο Στέφανος βρέθηκε σε κακή μέρα, φάνηκε να μην έχει πολλή ενέργεια και δεν μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα, παίζοντας παθητικά στο μεγαλύτερο μέρος του.

Όλα αυτά παρότι είχε απέναντί του έναν αντίπαλο που έπαιζε με πολύ ρίσκο και υπέπεσε σε… αμέτρητα λάθη (42 αβίαστα)!

Η κακή μέρα φάνηκε από το πρώτο κιόλας χτύπημα, όταν ο Μπασιλασβίλι έβγαλε επιστροφή-winner!

O Γεωργιανός έκανε το μπρέικ χωρίς να χάσει πόντο και σα να μην έφτανε αυτό για τον Στέφανο, σημείωσε στη συνέχεια άλλο ένα για να βρεθεί μπροστά με 4-1!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε πίσω το ένα μπρέικ (4-2) και φάνηκε να πατάει καλύτερα στο γήπεδο, ωστόσο δεν μπόρεσε να απειλήσει στη συνέχεια το σερβίς του Μπασιλασβίλι, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω με 1-0.

Όπως έγινε και κόντρα σε Φονίνι, Ντε Μινόρ, ο Στέφανος ανέκαμψε στο δεύτερο σετ και αφού κατάφερε να το πάρει με μεγάλη άνεση, όλα έδειχναν ότι θα έβρισκε τον δρόμο προς μία ακόμα ανατροπή.

Κόντρα στα προγνωστικά, όμως, και παρόλο που έχασε το αρχικό του προβάδισμα (2-2 από 2-0), ο Μπασιλασβίλι συνέχισε να πιστεύει στη νίκη και εκμεταλλευόμενος ένα κακό service game του Τσιτσιπά στο 3-3 πήρε το καθοριστικό προβάδισμα (4-3).

Ο Στέφανος είχε μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ, αλλά ο Μπασιλασβίλι μπόρεσε να μείνει αλώβητος και να σερβίρει αμέσως μετά με επιτυχία για τη νίκη. Χρειάστηκε συνολικά 2 ώρες και 9 λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς θα πάρει μια ανάσα την προσεχή εβδομάδα και στη συνέχεια έχει Βιέννη, Παρίσι και Τορίνο.

Ο Μπασιλασβίλι, όπως είπαμε, περιμένει Ζβέρεφ ή Φριτζ, ενώ ο άλλος ημιτελικός είναι Νόρι-Ντιμιτρόφ.

Stunning tennis when it mattered most 👌

Nikoloz Basilashvili held his nerve to complete a fantastic victory 👏 #BNPPO21 pic.twitter.com/HfA0VuW8Bg

— ATP Tour (@atptour) October 15, 2021