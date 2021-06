Και όμως: Η UEFA αποφάσισε ότι θα συνεχιστεί απόψε το Δανία-Φινλανδία!

Η δανέζικη ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το ματς ανάμεσα στη Δανία και τη Φινλανδία θα συνεχιστεί κανονικά στις 21:30, καθώς, αφότου οι παίκτες επιβεβαίωσαν πως ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του, το ζήτησαν οι ίδιοι!

Όπως έγινε γνωστό, θα παιχτούν τα 3-4 λεπτά, που απομένουν για το φινάλε του πρώτου 45λέπτου, το ημίχρονο θα διαρκέσει ένα 5λεπτο και θα ξεκινήσει αμέσως το Β΄ μέρος!

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η UEFA:

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).

The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021