Αμέσως μετά την πρόκριση της Ομόνοιας οι Πολωνοί με ανάρτηση τους έδειξαν τον σεβασμό τους στον πρώην κόουτς τους, Μπεργκ και πλέον περιμένουν και την Ομόνοια στον Β’ προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η ανάρτηση:

See You soon Coach!

🏆 2nd Qualifying Round of #UCL:

Legia 🆚 Omonia Nicosia pic.twitter.com/I2IWnUXufi

— Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) August 19, 2020